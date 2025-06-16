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Dünya
AA 16.06.2025 00:32

İsrail basını: Tel Aviv, İran'ın misilleme ihtimaline karşılık elçiliklerinden bazılarını kapatacak

İsrail'in, İran'dan misilleme gelmesi ihtimaline karşılık dünyadaki bazı diplomatik misyonlarını kapatmaya karar verdiği iddia edildi.

İsrail basını: Tel Aviv, İran'ın misilleme ihtimaline karşılık elçiliklerinden bazılarını kapatacak

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, İsrail'in, İran'dan "herhangi bir yerde ve zamanda" misilleme olması ihtimalini göz önünde bulundurarak bazı diplomatik misyonlar ile elçiliklerini kapatacağı ve üst düzey İsrailli yetkililere yönelik güvenlik önlemlerini sıkılaştıracağı belirtildi.

Haberde, İran'ın, terörist hücreler de dahil olmak üzere bazı eylemlerde bulunmasının tahmin edildiği ve İsrail emniyet teşkilatının da İran'dan gelebilecek olası yanıt için hazırlandığı aktarıldı.

İsrail Dışişleri ile iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak), yurt dışında mahsur kalan ve sayıları on binleri bulan İsraillilerin geri dönüşü için güvenli bir mekanizma oluşturma konusunda gerçek bir krizle karşı karşıya olduğuna işaret edildi.

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