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Dünya
AA 15.06.2025 20:42

İran'a saldırılar nedeniyle İsrail'de mahsur kalan 3 Madleen aktivisti yarın kara yoluyla sınır dışı edilecek

İsrail'in İran'a başlattığı geniş çaplı saldırıların ardından iptal edilen uçuşlar nedeniyle hala gözaltında tutulan "Madleen" gemisindeki 3 insan hakları aktivistinin yarın Ürdün üzerinden sınır dışı edileceği duyuruldu.

İran'a saldırılar nedeniyle İsrail'de mahsur kalan 3 Madleen aktivisti yarın kara yoluyla sınır dışı edilecek

"Madleen" gemisindeki insan hakları aktivistlerinin hukuki temsilciliğini üstlenen İsrailli hak örgütü "Adalah"tan yapılan yazılı açıklamada, Hollanda'dan Marco van Rennes ile Fransa'dan Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi’nin yarın sabah kara yoluyla Ürdün'e gidecekleri bildirildi.

Hollanda ve Fransa’nın İsrail’deki büyükelçilik yetkililerinin 3 aktivistin Ürdün’e geçişini kolaylaştırmak için sınır kapısında hazır bulunacağı kaydedildi.

Soykırımcı İsrail, Madleen gemisine müdahale etmişti

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı, 5 aktivist ise iki gün sonra sınır dışı edilmişti.

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