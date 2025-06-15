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Dünya
AA 15.06.2025 20:30

Haydut Netanyahu, İran'da "rejim değişikliğinin mümkün olduğunu" iddia etti

Haydut Netanyahu, İran'ın zayıfladığını "rejim değişikliğinin mümkün olduğunu" öne sürdü.

Haydut Netanyahu, İran'da "rejim değişikliğinin mümkün olduğunu" iddia etti

Fox News'e konuşan Başbakan Netanyahu, İran'a yönelik saldırıları sonucunda rejim değişikliği yapmaya çalışıp çalışmadıkları sorusu üzerine, "Bu mümkün çünkü şu anda İran rejimi çok zayıf. (İran'ın) Elinde sadece iki şey kaldı, nükleer silah elde etme çabası ve balistik füze programı, halk yanında değil." ifadesini kullandı.

Netanyahu, "Tahran’da İran istihbarat başkanına ve yardımcısına saldırdık. Rejim şu anda çok zayıf." dedi.

İran'ın nükleer silah elde etmesi halinde bunu bölgedeki müttefiklerine sağlamayı düşündüğünü ileri süren Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e suikast girişimine izin vermediği yönündeki haberlere ilişkin "Bir sürü yanlış haber var ve bunlara girmeyeceğim." şeklinde konuştu.

⁠⁠⁠⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 128 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 14 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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