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Dünya
AA 15.06.2025 20:28

BM: İsrail ve İran'ı çatışmadan uzak durmaya ve diyalog yolunu seçmeye çağırıyoruz

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ve İran’ın karşılıklı saldırıları devam ederken, taraflara çatışmaları sona erdirme çağrısı yaptı.

BM: İsrail ve İran'ı çatışmadan uzak durmaya ve diyalog yolunu seçmeye çağırıyoruz

BM İran Temsilciliğinin X sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, “Bu zor ve belirsiz zamanda İran halkının yanındayız.” ifadelerine yer verildi.

Çatışmaların siviller ve küresel barış için ciddi tehdit oluşturduğuna dikkati çekilen açıklamada, “Artan askeri gerginlik siviller, bölgesel istikrar ve küresel barış için ciddi riskler oluşturuyor.” denildi.

"İsrail’in nükleer tesislere saldırıları kabul edilemez"

İsrail’in İran’daki nükleer tesislere saldırılarının kabul edilemez olduğu ve uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiği belirtildi.

Sorunların yalnızca diyalogla çözülebileceği ifade edilerek, “BM Genel Sekreteri'nin de dediği gibi: ‘Artık bu tırmanış yeter. Durma zamanı. Barış ve diplomasi galip gelmeli.’ BM, tüm tarafları çatışmadan uzaklaştırmaya ve diyalog yolunu seçmeye çağırmaya devam ediyor.” denildi.

⁠⁠⁠⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 128 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 14 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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