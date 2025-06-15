İsrail-İran çatışmasında dördüncü gece: İsrail sokakları yanıyor

İran, İsrail'e yeni füze saldırısı düzenledi.

İsrail hava savunma sistemleri bazı füzeleri engellemekte başarısız olurken, İsrail'in Hayfa kentinde bazı noktalara füze düştü.

İran'ın düzenlediği füze saldırısında Hayfa'da en az 4 kişi yaralandı. Füze düşen bölgelere çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Füzelerin isabet ettiği noktalarda yangınlar çıktı. İran basını, saldırıda İsrailli silah şirketi Rafael'e ait bir fabrikanın vurulduğunu belirtti.

İsrail'in saldırılarında Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı ile iki general hayatını kaybetti

İsrail'in saldırılarında Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Muhammed Kazımi ve iki generalin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran devlet televizyonu, İsrail'in saldırılarında Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Kazımi ile birlikte yardımcısı Hasan Muhakkik ve Muhsin Bakıri adlı iki generalin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 224’e, yaralananların sayısı da 1277’ye yükseldiğini duyurdu.

İsrail, Tahran’da Dışişleri Bakanlığına bağlı bir enstitü binasını hedef aldı

İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, İsrail’in, Tahran’daki saldırısında bakanlığa bağlı ek hizmet binalarından birine saldırı düzenlediğini duyurdu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, X hesabından paylaştığı mesajında, İsrail’in Tahran’daki saldırılarında bakanlığın Siyaset ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsünün hemen karşısında bulunan binalarından birine saldırdığını bildirdi.

Saldırıda sivillerin yaralandığını kaydeden Hatibzade, saldırı sonrasına ait paylaştığı görüntünün enstitünün kütüphanesindeki hasarı gösterdiğini belirtti.

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'da Dışişleri Bakanlığı'na bağlı ek hizmet binasını vurdu. pic.twitter.com/z6o6pkOI5K — TRT HABER (@trthaber) June 15, 2025

İsrail ordusu, İran'dan füzeler ateşlendiğini duyurarak ülke genelinde sığınaklara girilmesi çağrısı yaptı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Bu süreçte açık alanlarda hareketin kısıtlanması ve toplanmadan kaçınılması gerektiği belirtilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için devreye sokulduğu ifade edildi.

Açıklamada, alarmlar duyulduktan sonra güvenli sığınaklara girilmesi ve ikinci bir emre kadar burada kalınması gerektiği vurgulandı.

Cep telefonlarında acil durum alarmları, füzelerin ilerlediği istikamette özellikle İsrail'in kuzeyinde saldırı alarmları çaldı.

İran İsrail’i füzelerle vuruyor.



TRT Haber ekibi, Tel Aviv’den son gelişmeleri aktardı. pic.twitter.com/zcWE113b93 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 15, 2025

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı bu saldırılarda öldü.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.