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Dünya
AA 06.02.2025 06:21

Arjantin'de Milei hükümeti, DSÖ'den çekilme kararı aldı

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, "derin farklılıklar" gerekçesiyle ülkesinin Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) çekileceğini açıkladı.

Arjantin'de Milei hükümeti, DSÖ'den çekilme kararı aldı

Milei, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, DSÖ'nün salgın sürecindeki uzun süreli önlemlerinin insanlığa karşı suç teşkil ettiğini savundu.

DSÖ'yü sert bir dille eleştiren Milei, "Hiçbir zaman unutmayacağız ki, ilkel karantinanın fikir babalarıydılar. Bu durum, 1998 tarihli Roma Statüsü'nün 7. maddesinin (k) bendi uyarınca, talimatlarını uygulayan tüm devletlerle işbirliği içinde, tarihin en tuhaf insanlığa karşı suçlarından birinin işlenmesi anlamına gelmiştir. Bu nedenle böylesine uygunsuz bir kurumu terk etmeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni basına yaptığı açıklamada, DSÖ'nün Kovid-19 döneminde uyguladığı sağlık politikalarına ilişkin "derin farklılıklar" yaşadıklarını ve bu sebeple Milei’nin DSÖ'den çekilme talimatı verdiğini söyledi.

Arjantin'in DSÖ'den fon almadığını vurgulayan Adorni, "Biz Arjantinliler, bırakın sağlığımızı, uluslararası bir kuruluşun egemenliğimize müdahale etmesine bile izin vermeyeceğiz. Zaten fon almıyoruz; dolayısıyla çekilmemiz, hizmetlerin kalitesini etkilemeyecek." dedi.

Adorni, DSÖ'nün salgın yönetimi sırasında uyguladığı uzun süreli karantina önlemlerinin bilimsel temelden yoksun olduğunu ve bunun, Arjantin ekonomisine ciddi zarar verdiğini öne sürdü.

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