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Dünya
AA 06.02.2025 06:15

ABD'li Demokrat Senatörlerden DOGE'ye "hassas verilere erişim izni" verilmesine tepki

ABD'de Senato İstihbarat Komitesindeki Demokrat Senatörler, Hazine Bakanlığının, iş insanı Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanına (DOGE) "hassas ödeme sistemi verilerine ve gizli bilgilere erişim yetkisi" vermesine tepki göstererek açıklama talep etti.

ABD'li Demokrat Senatörlerden DOGE'ye "hassas verilere erişim izni" verilmesine tepki

Senato İstihbarat Komitesindeki Demokrat Senatörler, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'a, DOGE personeline verilen yetkiye ilişkin mektup yazdı.

Mektupta, söz konusu bilgilerin "kasıtlı ya da ihmal sonucu yanlış kullanılması halinde ulusal güvenliğin ve ABD'li vatandaşların kişisel mahremiyetinin riske girebileceği" uyarısında bulunuldu.

DOGE çalışanlarının, verilerin kötüye kullanılma olasılığının nasıl azaltacağı ve gizli bilgilerin korunması amacıyla ne gibi önlemler alınacağını görüşmek üzere istihbarat yetkilileriyle bir araya gelip gelmediği konusunda açıklama talep edilen mektupta, bu bilgilerin "diğer ülkelerin gizli servisleri için son derece değerli olduğu, bilgilerin kaybolması halinde terörizmi ve ABD'ye yönelik diğer tehditleri önlemeye yönelik çabaların baltalanabileceği" belirtildi.

Mektupta, "DOGE bünyesinde resmi olarak işe alınan kişilere, DOGE'nin hangi yetki ya da düzenlemeler çerçevesinde faaliyet gösterdiğine, gizli verilere ve ABD'lilerin kişisel bilgilerine görünüşte sınırsız erişim sağlanmadan önce personelin ve temsilcilerin nasıl incelendiğine dair Kongre'ye ya da kamuoyuna hiçbir bilgi verilmemiştir." ifadesine yer verildi.

Mektup, İstihbarat Komitesinde görev yapan 7 Demokratın yanı sıra Maine Senatörü Angus King tarafından imzalandı.

ABD Hazine Bakanlığı, DOGE'ye "ödeme sistemi verilerine erişim yetkisi" verdiği gerekçesiyle Hizmet Çalışanları Uluslararası Sendikası (SEIU), Emekli Amerikalılar Birliği (ARA) ve Amerikan Hükümet Çalışanları Federasyonu (AFGE) tarafından dava edilmişti.

Hazine Bakanlığı, DOGE'nin çalışanının ödeme sistemi verilerine yalnızca okuma erişiminin olacağını açıklamıştı.

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