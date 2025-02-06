İsrail askerleri Batı Şeria'da yaptığı baskınlarda 6 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Tubas kentinde yaptığı baskında 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Tulkerim kentinin kuzeyinde bir Filistinlinin evine baskın düzenleyip içindekileri tahrip eden İsrail askerleri burada da 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

Askerler, kentin mahallelerine konuşlanırken, ev ve dükkanlarda arama yaptı, sokaklarda rastgele gerçek mermilerle ateş açtı ancak herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

İsrail ordusu, Cenin kentinde düzenlediği baskınlarda 2 Filistinli genci gözaltına aldı.

İsrail ordusu, Nablus kentinde de baskınlar düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 21 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyi, Cenin kenti ve mülteci kampının yanı sıra çevre beldelere yönelik saldırılarında 25 Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı.