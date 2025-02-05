BM Genel Sekreteri Guterres: Her türlü etnik temizliği engellemek şart

Guterres, BM Filistin Halkının Devredilemez Haklarının Kullanımı Komitesinin (CEIRPP), BM'ye bağlı Ekonomik ve Sosyal Konseyinde (ECOSOC) düzenlediği toplantıda konuştu.

Filistin halkının devredilemez haklarının özünde onların kendi topraklarında insan gibi yaşama hakkının bulunduğunu vurgulayan Guterres, bu hakların kullanılmasından giderek daha da uzaklaşıldığının altını çizdi.

"Bir nesil evsiz ve travma içinde büyüyor"

Guterres, bütün bir halkın sistematik şekilde "insan muamelesi görmediğine ve şeytanmış gibi yansıtıldığına" ürkütücü bir biçimde tanık olunduğunu belirterek, Gazze'de yıkımın tarifinin mümkün olmadığını kaydetti.

Yüzde 70'i kadın ve çocuklar olmak üzere yaklaşık 50 bin kişinin öldürüldüğünü vurgulayan Guterres, aynı zamanda sivil altyapının da yok edildiğini söyledi.

Guterres, nüfusun büyük çoğunluğunun tekrar tekrar yerinden edildiğini, açlık ve hastalıklarla karşı karşıya kaldığını, çocukların 1 yıldan uzun süredir eğitimden uzak olduğunu dile getirdi.

"Bir nesil evsiz ve travma içinde büyüyor." uyarısında bulunan Guterres, ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

"Çözüm ararken sorunu daha da kötüleştirmemeliyiz"

Guterres, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Şimdi geleceğe dönük hedefler konusunda çok net olma zamanı. Öncelikle kalıcı ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması için baskı kurmaya devam etmeliyiz. Daha fazla ölüm ve yıkıma dönemeyiz. İkinci olarak ise çözüm ararken sorunu daha da kötüleştirmemeliyiz. Uluslararası hukuka sadık kalmak ve her türlü etnik temizliği engellemek şart."

Guterres, üçüncü önemli hususun ise iki devletli çözümün sağlanması olduğunun altını çizerek, "Kalıcı barış ancak iki devletli çözüm yolunda somut, geri döndürülemez ve kalıcı ilerlemeyle mümkün olabilir. İşgalin sona erdirilmesi ve Gazze'nin ayrılmaz parçası olduğu bağımsız Filistin devletinin kurulması zorunludur." diye konuştu.

"İşgal sona ermeli, uluslararası hukuk gözetilmeli"

Gazze'nin ötesinde, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de durumun giderek kötüleştiğine dikkati çeken Guterres, "İsrailli yerleşimcilerin artan şiddeti ve diğer ihlaller karşısında derin endişe duyuyorum. Şiddet sona ermeli. Uluslararası Adalet Divanının da teyit ettiği üzere, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali sona ermelidir. Uluslararası hukuk gözetilmeli ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır." dedi.

Guterres, işgal altındaki Filistin topraklarının birliğinin, bütünlüğünün ve devamlılığının korunması gerektiğini vurgulayarak, Gazze'nin toparlanmasının ve yeniden inşasının önemine işaret etti.

BM Genel Sekreteri, "Bu süreçte güçlü ve birleşik bir Filistin yönetimi hayati öneme sahiptir. Uluslararası toplumun, Filistin yönetimine bu doğrultuda destek vermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.