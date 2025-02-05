Katil İsrail askerleri Gazze Şeridi’nde Filistinli bir çocuğu öldürdü

Hamza el-Hems adlı 13 yaşındaki Filistinli bir çocuk, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde İsrail askerlerince açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları İsrail askerlerinin, Refah kentinin el-Avde bölgesinde ateş ettiği çocuğun yaralandıktan sonra hastaneye kaldırıldığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını kaydetti.

İsrail ordusunun bu sabah, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde açtığı ateş sonucu Uday Adil ed-Debbari isimli bir Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail, 19 Ocak'ta Hamas ile varılan anlaşmaya rağmen Gazze'de ateşkesi ihlal ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

