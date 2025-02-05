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Dünya
AA 05.02.2025 20:15

Yunanistan Başbakanı, Ege'deki sismik hareketliliğe dair daha iyimser olduklarını söyledi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, uzmanların görüşlerine dayanarak Ege'deki sismik hareketliliğe ilişkin bugün, düne göre daha iyimser olduklarını belirtti.

Yunanistan Başbakanı, Ege'deki sismik hareketliliğe dair daha iyimser olduklarını söyledi

Miçotakis, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığında, yetkililer ve uzmanların bulunduğu Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğe ilişkin toplantıya katıldı.

Toplantıda durum değerlendirmesi yapan Miçotakis, genel olarak hareketli bir sismik yapıya sahip olan Ege Denizi'ndeki Santorini Adası'nın uzmanlar için jeolojik bir "atölye" niteliğinde olduğunu söyledi.

Miçotakis, uzmanların son durum hakkındaki sunumlarını dinleyerek, uyarılara kulak vermenin önemine işaret etti.

Sunumlara atıfta bulunan Miçotakis, "Bugün, düne göre daha iyimseriz. Öte yandan vurgulamak isterim ki depremler tabii ki öngörülebilir değildir." diye konuştu.

Miçotakis, şu an sürekli sallanan bir Santorini'de bulunmanın adalılarda neden olduğu endişeyi anladığını dile getirerek, "Lütfen soğukkanlı ve yetkililerle işbirliği içinde olsunlar." dedi.

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