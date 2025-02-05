BM Raportörü Albanese: Trump'ın Gazze planı hukuka aykırı, ahlaksız ve sorumsuzca

Albanese, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen basın toplantısında, Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamalarına ilişkin konuştu.

Söz konusu planın, durumu daha da "kötüleştireceğini" söyleyen Albanese, "(Bu plan) Hukuka aykırı, ahlaksız ve tamamen sorumsuzca. (Trump'ın) teklif ettiği şey saçmalık." ifadesini kullandı.

Francesca Albanese, "Bu, uluslararası bir suç olan zorla yerinden etme suçuna teşviktir." sözlerini sarf etti.

Uluslararası toplumu "daha güçlü bir duruşa" çağıran Albanese, "Çok uzun bir süre boyunca, uluslararası toplum Filistin meselesini, kalkınma, ekonomik teşvikler ve insani yardımlarla çözülebilecek bir konu gibi gördü. Açık olmak gerekirse, bu işe yaramıyor." dedi.

Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Donald Trump, Beyaz Sarayda kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.