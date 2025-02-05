Japonya'nın kuzeyine rekor seviyede kar yağdı

Kamu yayıncısı NHK'nın Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) dayandırdığı habere göre, son 12 saatte yağan kar miktarı Hokkaido bölgesindeki Obihiro kentinde 120 santimetreye, Honbetsu kentinde ise 85 santimetreye ulaştı.

Yetkililer, her iki kente yağan kar miktarının tüm zamanların en yüksek seviyesi olduğunu açıkladı.

Kar yağışı nedeniyle bölgede acil durum ilan edilirken, vatandaşlara fırtına ve tipi konusunda uyarıda bulunuldu.

Günlük hayatı da olumsuz etkiledi

Hokkaido bölgesinde trafik durma noktasına gelirken, bölgedeki Obihiro ve Wakkanai havalimanlarındaki tüm uçuşlar da iptal edildi.

Yetkililer, bölgede elektrik kesintilerinin de yaşanabileceğini kaydetti.

Bölgede soğuk havanın etkisinin sürmesi bekleniyor.