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Dünya
AA 05.02.2025 16:14

İsveç'te okula düzenlenen saldırıda ölü sayısı 11'e çıktı

İsveç'in Örebro kentinde bulunan bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişinin öldüğü duyuruldu.

İsveç'te okula düzenlenen saldırıda ölü sayısı 11'e çıktı
[Fotograf: Reuters]

Örebro Polis Şefi Roberto Eid Forest saldırıda ölen sayısının 11'e yükseldiği bilgisini paylaşarak, kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Aftonbaldet gazetesinin haberinde, saldırganın 35 yaşında İsveç vatandaşı olduğu ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddiasına yer verildi.

Haberde ayrıca söz konusu kişinin silah ruhsatı bulunduğu ve geçen sene soyadını değiştirdiği aktarıldı.

Yerel basında çıkan diğer haberlerde ise ölü sayısının artabileceği, en az 5 kişinin ağır yaralı olduğu duyuruldu.

Söz konusu saldırıyla, İsveç'te yaşayan göçmenlerin hedef alındığı yorumları yapıldı.

Göçmenlerden saldırıya tepki

Örebro kenti sakinlerinden Reham Attala, Filistin ve Suriye kökenli bir göçmen olduğunu söyleyerek, saldırı nedeniyle geleceği hakkında "umutsuz" hissettiğini belirtti.

Saldırının İsveç hükümetinin göçmenleri "bir insan olarak değil, bir sorun olarak" görmesinin bir sonucu olduğu görüşünü paylaşan Attala, "Bir okulda böyle bir şey olmamalı. Burası insanların bir şeyler öğrenmek için geldiği bir yer. Buraya öldürülmek ya da katledilmek için gelmiyorlar." sözleriyle tepki gösterdi.

Bir diğer kent sakini Karolina Wallström de saldırıyı "trajedi" olarak adlandırarak, "Bu olaya dahil olan insanlar için, zarar gören ya da ölen insanların yakınları için aynı zamanda şiddetin bizi güvensiz kılması ve kendimizi bu kadar savunmasız hissetmemize neden olması toplumumuz için de bir trajedi." diye konuştu.

Örebro kentindeki Risbergska Lisesi kampüsüne dün yerel saatle 13.30'da saldırı düzenlenmişti.

İsveç polisi, ölenler arasında silahlı saldırganın da bulunduğunu ve saldırının terör saikli olduğuna inanmadıklarını bildirmişti.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, olayı ülke tarihinin "en kötü toplu silahlı saldırısı" olarak nitelendirmişti.

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