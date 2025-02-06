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Dünya
AA 06.02.2025 06:09

Meksika'nın ABD sınırına gönderdiği askerler devriye gezmeye başladı

Meksika'nın, sınır güvenliğinin artırılması karşılığında ABD'nin bu ülkeye getirilen gümrük vergisini 1 ay durdurmasının ardından kuzey sınırına konuşlandırmaya başladığı 10 bin Ulusal Muhafızın sınırda devriye gezdiği bildirildi.

Meksika'nın ABD sınırına gönderdiği askerler devriye gezmeye başladı

Meksika'nın dün sınıra göndermeye başladığı Ulusal Muhafızların ve orduya ait araçların, ABD sınırındaki Chihuahua eyaletine bağlı Ciudad Juarez kenti ile Texas eyaletindeki El Paso sınır hattında devriye gezdiği görüldü.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, dün yaptığı açıklamada, Ulusal Muhafız ekiplerinden 6 bin 310 kişi, ordudan ise 2 bin 700 askerin Meksika'nın ABD sınırındaki Baja California, Sonora, Chihuahua ve Tamaulipas gibi eyaletlerinde konuşlandırıldığını aktarmıştı.

Gümrük vergileri

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti.

Trump, Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında, Meksika'nın sınır güvenliğini artırması karşılığında bu ülkeye getirilen gümrük vergisini 1 ay durdurduğunu açıklamıştı.

Sheinbaum ise konuyla ilgili X hesabından yaptığı paylaşımda, sınıra 10 bin asker göndereceğini bildirmişti.

Trump, söz konusu adımla birlikte ABD'ye fentanil ve düzensiz göçmenlerin geçişinin önleneceğini ifade etmişti.

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