Açık -2.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.02.2025 06:13

İtalya'da helikopter kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

İtalya'nın kuzeyindeki Parma kenti yakınlarında bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da helikopter kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

İtalyan basınındaki haberlere göre, Parma kentine bağlı Castelguelfo'da dün 19.30 sularında bir helikopter düştü.

Kazada, helikopterde bulunan iki pilot ile endüstriyel şarküteri ürünleri sektörünün önde gelen isimlerinden iş insanı Lorenzo Rovagnati'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kazanın yoğun sis nedeniyle görüşün azalmasından kaynaklanan pilotaj hatası veya kuyruk pervanesindeki mekanik bir arızadan gerçekleşmiş olabileceği kaydedildi.

İtalya Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansının (ANSV), helikopter kazasıyla ilgili soruşturma başlattığı, Parma Cumhuriyet Savcılığının da helikopterin kara kutusunun bulunup incelenmesi talimatı verdiği bildirildi.

İş insanı Lorenzo Rovagnati'nin genellikle çarşamba günleri, Milano’dan Castelguelfo'daki malikanesine helikopterle seyahat ettiği bilgisi paylaşıldı.

ETİKETLER
İtalya
Sıradaki Haber
İsrail askerleri Batı Şeria'da yaptığı baskınlarda 6 Filistinliyi gözaltına aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:20
Sincap, binlerce kişi ve işletmeyi elektriksiz bıraktı
06:49
Bilim insanları, örümcekleri zombiye çeviren bir mantar keşfetti
06:45
Dünyanın dördüncü büyük gölü Aral, ölümcül bir çöle dönüştü
06:39
Sesten hızlı uçaklar geri dönüyor: Havacılıkta yeni dönem mi?
07:40
17 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli rüzgar ve kar yağışına dikkat
06:22
Arjantin'de Milei hükümeti, DSÖ'den çekilme kararı aldı
Bazı illerde eğitime kar engeli
Bazı illerde eğitime kar engeli
FOTO FOKUS
Eşi ve 3 çocuğunu kaybeden anne Gürbüz, oğlu ile hayata tutundu
Eşi ve 3 çocuğunu kaybeden anne Gürbüz, oğlu ile hayata tutundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ