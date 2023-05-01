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Dünya
TRT Haber 01.05.2023 13:40

Araştırma: Bulutlar antibiyotiğe dirençli bakterileri barındırabiliyor

Bilim insanları ilginç bir bulguya ulaştı. Yapılan araştırmada, bulutların antibiyotiğe dirençli bakterileri uzun mesafeler boyunca taşıyabildiği ortaya çıktı. Uzmanlara göre, bu bakterilerin insanlara bulaşma ihtimali oldukça düşük.

Araştırma: Bulutlar antibiyotiğe dirençli bakterileri barındırabiliyor

Kranalı ve Fransız araştırmacılar tarafından yapılan, sonuçları uluslararası hakemli bir bilim dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, bulutlar antibiyotiğe dirençli bakterileri barındırabiliyor ve uzun emsafelere taşıyabiliyor.

Araştırma için deniz seviyesinden bin 465 metre yükseklikteki bulutlardan örnekler toplandı.

Yapılan analizde, bir mililitre bulut suyunda ortalama 8 bin bakteri bulunduğu anlaşıldı.

Bu bakterilerde antibiyotiğe dirençli genlerin 29 alt tipi tanımlandı.

Bilim insanları, bitki örtüsünün yüzeyinde veya toprakta yaşayan bakterilerin rüzgar ile atmosfere taşındığını ve yüksek irtifalara çıktığını açıkladı.

Uzmanlara göre, bu bakterilerin en fazla yüzde 50'si canlı ve insan sağlığına zarar verme olasılıkları da düşük.

Antibiyotik direnci, bakterilerin belirli bir antibiyotik grubuna uzun süre maruz kalmaları sonucunda oluşuyor.

Bakteriler üzerindeki etkisini kaybeden antibiyotikler işlevsiz hale geliyor ve hastaların iyileşme süreleri uzuyor.

Uzmanlar, antibiyotik direnci oluşmaması için gereksiz yere antibiyotik kullanımından kaçınılmasını öneriyor. 

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