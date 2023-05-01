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Dünya
BBC 01.05.2023 13:33

Kahvaltı yapamayan aç öğrenci sanat eserini yedi

Güney Koreli bir sanat öğrencisi, kahvaltı yapamadığını ve aç olduğunu söyleyerek sanatçı Maurizio Cattelan'ın enstalasyonunun (yerleştirme sanatı) parçası olan muzu yedi.

Kahvaltı yapamayan aç öğrenci sanat eserini yedi

Cattelan'ın "BİZ" adlı sergisinin bir parçası olan "Comedian" adlı sanat eseri, Seul'deki Leeum Sanat Müzesi'nde bir duvara koli bandıyla yapıştırılmış olgun bir muzdan oluşuyordu.

Öğrenci Noh Huyn-soo muzu yedikten sonra kabuğunu duvara bantladı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, müze daha sonra aynı noktaya yeni bir muz yerleştirdi.

Bir dakikadan fazla süren olay Noh'un arkadaşı tarafından kaydedildi.

Sergilenen muzun her iki veya üç günde bir değiştirildiği açıklandı.

İnternette yayınlanan videolarda , Noh muzu duvardan alırken " afedersiniz" sesleri duyuluyor. Oda sessizleşince cevap vermiyor ve yemeye başlıyor.

Daha sonra kabuğu duvara bantlıyor ve yürümeden önce poz veriyor.

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