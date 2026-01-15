Puslu 0ºC Ankara
CNN International 15.01.2026 07:58

Araştırma: Atlar insanların korkusunu koklayabiliyor

Fransız At ve Binicilik Enstitüsü (IFCE) tarafından yürütülen ve bilimsel dergi PLOS One'da yayımlanan yeni bir çalışma, atların insanların korkusunu koku yoluyla tespit edebildiğini bilimsel olarak kanıtladı. Araştırma, atların korkmuş insanlara karşı daha temkinli yaklaştığını ve daha kolay irkildiğini ortaya koyuyor.

Araştırma: Atlar insanların korkusunu koklayabiliyor

Bilim insanları, daha önce atların insanların duygularını yüz ifadeleri ve ses tonundan anlayabildiğini biliyordu; ancak "korku kokusunu" alabildikleri fikri, koku duyusunun incelenmesindeki zorluklar nedeniyle şimdiye kadar sadece bir teori olarak kalmıştı.

Araştırmanın yöntemi ve bulgular

Araştırmacılar, gönüllü katılımcıların korku ve neşe veren videolar izledikleri sırada koltuk altlarından ter örnekleri topladı. Bu örnekler daha sonra 43 farklı kısrağa koklatılarak tepkileri gözlemlendi. 

Korku kokusuna maruz kalan atlar, aniden açılan bir şemsiye gibi beklenmedik olaylar karşısında daha şiddetli tepki vererek daha kolay irkildi.

Atlar, korku kokusu aldıklarında insanlara yaklaşmaya veya yabancı nesneleri incelemeye daha az istekli olduklarını gösterdi.

Korku kokusu, atların kalp atış hızında ve stres hormonu olan kortizol seviyelerinde belirgin değişikliklere yol açtı.

Biniciler ve eğitmenler için önemi

Araştırmanın ortak yazarı Lea Lansade, bu durumun türler arası bir "duygusal bulaşma" olduğunu ifade ediyor. Çalışma, at binen veya onlarla çalışan kişilerin kendi duygusal durumlarının farkında olmalarının önemini vurguluyor.

"İnsanlar yaydıkları duygusal kokuları kontrol edemese de, binicilerin rahatlamaya odaklanması gerekir. Siz sakin olduğunuzda atınız da bunu hissederek daha az tepki verecektir."

Araştırmacılar bir sonraki adımda, atların üzüntü ve iğrenme gibi diğer insan duygularına da benzer tepkiler verip vermediğini ve insanların da atların duygularını kokuyla hissedip hissedemediğini incelemeyi planlıyor.

