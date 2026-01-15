Puslu 0ºC Ankara
CNN International 15.01.2026 07:54

Trump, madde bağımlılığı ve ruh sağlığı bütçesini kesti

Trump yönetimi, ülke genelinde madde bağımlılığı ve ruh sağlığı programlarına yönelik ani ve kapsamlı bir bütçe kesintisi başlattı. Madde Bağımlılığı ve Ruh Sağlığı Hizmetleri İdaresi (SAMHSA), Salı gecesi yaklaşık 2 milyar dolar tutarındaki 2 bin hibe programını iptal ettiğini duyurdu.

Trump, madde bağımlılığı ve ruh sağlığı bütçesini kesti

Bu hamle, SAMHSA'nın toplam bütçesinin yaklaşık dörtte birine denk geliyor ve bağımlılık, ruhsal hastalıklar ile evsizlikten etkilenen topluluklara doğrudan hizmet veren programları risk altına sokuyor.

"Kurum öncelikleriyle uyumsuzluk" gerekçesi

Hibe alıcılarına gönderilen ve SAMHSA Müsteşar Vekili Christopher Carroll imzalı mektuplarda, iptallerin gerekçesi olarak bu programların artık "kurum hedefleri veya öncelikleriyle uyumlu olmaması" gösterildi.

Ancak bütçesi kesilen kurumlar, yürüttükleri çalışmaların SAMHSA’nın kamuoyuna açıkladığı önceliklerle tam olarak örtüştüğünü belirterek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Las Vegas merkezli PACT Koalisyonu CEO'su Jamie Ross, toplam 560 bin dolar değerindeki üç hibesinin iptal edildiğini belirterek, "Hibelerimizin amacı, mektupta listelenen önceliklerle tamamen uyumludur," dedi.

Risk altındaki kritik hizmetler

Doğrudan Ruh Sağlığı Hizmetleri: Özellikle travma geçirmiş çocuklar için uzmanlaşmış bakım programları.

Opioid Tedavisi ve Aşırı Doz Önleme: Nalokson dağıtımı ve sokak düzeyinde bağımlılıkla mücadele.

Akran Desteği: İyileşme sürecindeki kişilerin cezaevlerindeki bağımlılara verdiği destek hizmetleri.

HIV/AIDS Programları: Ergenler ve genç yetişkinler için önleyici programlar.

Boston merkezli Baker Çocuk ve Aile Merkezi, 1 milyon dolar tutarındaki iki hibesinin kesilmesiyle 600 ailenin bakımının tehlikeye girdiğini ve personel çıkarmak zorunda kalacaklarını açıkladı.

ETİKETLER
Donald Trump ABD Ruh Sağlığı Uyuşturucu
Ukrayna Savunma Bakanı: 200 bin asker firar etti, 2 milyon kişi askerlikten kaçıyor
