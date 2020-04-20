Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 143'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, vaka sayısının 135 artarak 2 bin 990'a çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 340 olduğu kaydedildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir kişinin daha COVID-19'dan yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 9'a yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, 567 yeni enfekte ile ülkedeki toplam vaka sayısının 6 bin 15'e çıktığı, virüsü yenenlerin sayısının ise 555'e ulaştığı aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 9'a yükseldiği bildirildi.

Ülkede 80 kişiye daha COVID-19 teşhisi konulmasıyla toplam vaka sayısının bin 995'e ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 367'ye çıktığı belirtildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığı, 144 yeni enfekte ile ülkedeki toplam vaka sayısının bin 410'a, iyileşenlerin sayısının ise 238'e yükseldiğini duyurdu.

Yeni can kaybının yaşanmadığı ülkede, COVID-19 nedeniyle şu ana kadar 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişiye daha COVID-19 teşhisi konulmasıyla toplam vaka sayısının 677'ye çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, virüs nedeniyle yeni can kaybı olmadığı ifade edildi.

Ülkedeki COVID-19 kaynaklı can kaybı sayısı en son 21 olarak açıklanmıştı.