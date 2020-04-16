Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede bir kişinin daha COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirmesiyle can kayıplarının 128'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede 227 kişiye daha COVID-19 teşhisi konulmasıyla toplam vaka sayısının 2 bin 251'e çıktığı kaydedilen açıklamada, virüsü yenenlerin sayısının da 247'ye ulaştığı aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 119 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı bin 524'e çıktı.

Ülkede sağlığına kavuşanların sayısı ise 225'e ulaştı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 109 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının bin 19'a çıktığı belirtildi.

Ülkede 45 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının da 176'ya ulaştığı aktarılan açıklamada, halka izolasyon kurallarına uymaları çağrısı yapıldı.

Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede 13 kişide daha COVID-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 48'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Ülkede şu ana kadar 1 kişinin virüsten hayatını kaybettiği belirtildi.