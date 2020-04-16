Agence France-Presse'in (AFP) resmi kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, Avrupa, 90 bin 180 can kaybıyla dünyadaki koronavirüs ölümlerinin yüzde 65'ten fazlasının gerçekleştiği kıta oldu.

Kıta genelindeki toplam vaka sayısı ise 1 milyon 47 bini aştı.

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 137 bin 666'ya, enfekte kişi sayısı ise 2 milyon 69 bine ulaştı.