Haber Giriş: Kaynak: AFP, Johns Hopkins University
Avrupa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 90 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Avrupa'da koronavirüs (COVID-19) kaynaklı can kaybının 90 bini geçtiği kaydedildi.
Agence France-Presse'in (AFP) resmi kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, Avrupa, 90 bin 180 can kaybıyla dünyadaki koronavirüs ölümlerinin yüzde 65'ten fazlasının gerçekleştiği kıta oldu.
Kıta genelindeki toplam vaka sayısı ise 1 milyon 47 bini aştı.
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 137 bin 666'ya, enfekte kişi sayısı ise 2 milyon 69 bine ulaştı.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs salgını koronavirüs covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 14:05
Sıradaki Haber
Dünyada COVID-19'dan iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz