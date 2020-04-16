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Avrupa Merkez Bankası'ndan euro bölgesinde daralma uyarısı
Avrupa Merkez Bankası euro bölgesi ekonomisinde "büyük bir daralma" beklediklerini açıkladı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanı Christine Lagarde euro bölgesi ekonomisinde "büyük bir daralma" beklediğini ve en azından başlangıçta enflasyonun düşmesini beklediğini açıkladı.
Lagarde Uluslararası Para ve Finans Komitesi'ne yaptığı açıklamada "Euro bölgesinde, son anket sonuçları başta olmak üzere açıklanan son ekonomik veriler, daha önce benzeri görülmemiş düşüşler göstermeye başladı ve istihdam piyasalarının hızla bozulmasının yanı sıra euro bölgesinde üretimde büyük bir daralmaya işaret ediyor" dedi.
Etiketler: avrupa merkez bankası Euro ekonomik daralmaSon Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 13:41
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