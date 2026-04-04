AA 04.04.2026 14:19

Arakçi’den Körfez’e nükleer felaket uyarısı: Yaşam sona erebilir

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD-İsrail'in hedef aldığı Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nde muhtemel bir radyoaktif serpintinin, Körfez ülkelerinde yaşamı sona erdirebileceği uyarısında bulundu.

Arakçi, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD-İsrail'in bugün Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne ve petrokimya tesislerine düzenlediği saldırılara ilişkin uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi.

(Ukrayna'daki) "Zaporijya Nükleer Santrali yakınlarında yaşanan çatışmalar hakkındaki Batı'nın öfkesini hatırlıyor musunuz?" diye soran Arakçi, "İsrail-ABD, Buşehr santralimizi 4 kez bombaladı. Radyoaktif serpinti Tahran'ı değil, Körfez İşbirliği Konseyi başkentlerindeki yaşamı sona erdirecek." uyarısı yaptı.

İranlı Bakan, "Petrokimya sektörümüze yönelik saldırılar da bu eylemlerin gerçek amaçlarını da açıkça ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu. 

