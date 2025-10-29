Puslu 9.4ºC Ankara
Dünya
CNN International 29.10.2025 08:35

Apple'ın son piyasa değeri açıklandı

Teknoloji devi Apple, piyasa değeri 4 trilyon doları geçen nadir halka açık şirketler arasına katıldı. Bu dönüm noktasıyla birlikte Apple, daha önce aynı seviyeye ulaşan Nvidia ve Microsoft gibi devlerin arasına girdi.

Apple'ın son piyasa değeri açıklandı

Apple hisseleri salı günü yüzde 0,1 oranında artarak yükselişini sürdürdü. Şirketin bu performansında, özellikle Çin gibi geçmişte zorlandığı pazarlarda iPhone 17 satışlarının güçlü seyretmesi etkili oldu.

Yılın ilk aylarında Donald Trump yönetiminin uyguladığı gümrük tarifeleri, yapay zekâ ürünlerindeki gecikmeler ve yerli üretim baskısı nedeniyle büyük değer kaybeden Apple, nisan ayında yalnızca bir işlem gününde 310 milyar dolar kaybetmişti. Ancak son haftalardaki toparlanma, markanın hâlâ yatırımcı güvenini koruduğunu gösteriyor.

Yapay zeka devrimi Wall Street’i yeniden şekillendiriyor

Apple’ın yeni rekoru, yapay zekâ çılgınlığının teknoloji hisselerini rekor seviyelere taşıdığı bir yılda geldi. Nvidia’nın yapay zekâ çiplerindeki liderliği ve Microsoft’un bulut bilişim alanındaki gücü, Apple’ı ilk kez bu yarışta geride bıraktı.

Uzmanlara göre bu durum, yapay zekânın artık Wall Street için akıllı telefon ya da internet kadar dönüştürücü bir alan haline geldiğini gösteriyor.

Trilyonluk yolculuk

Apple, Ağustos 2018’de 1 trilyon dolar değerine ulaşan ilk halka açık şirket olmuştu. 2020’de 2 trilyon, 2022’de 3 trilyon sınırlarını aşan şirket, 2023’ün Haziran ayında bu seviyede kapanış yapabilmişti.

Wedbush Securities analisti Dan Ives, “Tim Cook ve ekibi nihayet iPhone 17 ile başarıyı yakaladı. Şimdi piyasa, şirketin büyük stratejik yapay zekâ yol haritasının açıklanmasını bekliyor” değerlendirmesinde bulundu.

