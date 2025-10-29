Puslu 9.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Independent 29.10.2025 08:28

Gmail kullanıcılarına acil uyarı: 183 milyon şifre sızdırıldı

Gmail kullanıcıları, yaklaşık 183 milyon e-posta hesabını etkileyen büyük bir veri ihlali konusunda uyarıldı.

Gmail kullanıcılarına acil uyarı: 183 milyon şifre sızdırıldı

Sızdırılan veriler arasında yalnızca e-posta adresleri değil, bu hesaplarla ilişkili şifreler de yer alıyor.

Uzmanlara göre bu durum, bilgisayar korsanlarının yalnızca Gmail hesaplarına değil, aynı e-posta adresleriyle bağlantılı diğer platformlara da erişim sağlamasına yol açabilir.

Nisan ayındaki saldırı yeni fark edildi

Veri sızıntısının Nisan 2025’te gerçekleştiği ancak olayın kısa süre önce Have I Been Pwned adlı veri ihlali takip sitesi tarafından fark edildiği bildirildi.

Siteyi yöneten güvenlik uzmanı Troy Hunt, sızan verilerin internetteki farklı kaynaklardan toplanarak bir araya getirildiğini açıkladı.

Have I Been Pwned platformu bugüne kadar 917 farklı veri ihlalini ve 15 milyardan fazla hesap bilgisini takip etti.

Kullanıcılar, e-posta adreslerinin veya şifrelerinin bu saldırıda yer alıp almadığını site üzerinden kontrol edebiliyor.

Hesabınız tehlikedeyse ne yapılmalı?

Uzmanlar, Gmail kullanıcılarına hesap güvenliğini sağlamak için birkaç basit önlem öneriyor:

Şifreyi hemen değiştirmek

İki aşamalı kimlik doğrulama (2FA) özelliğini etkinleştirmek

Google, iki aşamalı doğrulamada kullanıcının hesabını korumak için farklı güvenlik adımları uyguluyor.

Böylece, şifresi ele geçirilmiş bir hesaba tek başına erişim sağlanamıyor.

Siber güvenlik uzmanları, bu tür saldırıların son dönemde yapay zekâ destekli veri ihlalleri nedeniyle arttığına da dikkat çekiyor.

ETİKETLER
Google Veri İhlali Kişisel Veri Siber Güvenlik
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlal etti: 63 kişi katledildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:26
Altay tankları ve Eurofighter anlaşması Yunan basınında
08:56
Microsoft ve OpenAI arasında 500 milyar dolarlık yeni anlaşma
08:44
ABD'de 'hastalıklı maymun' paniği: Kamyon devrildi, hayvanlar kaçtı
08:41
Gece ışığı kalp hastalığı riskini artırabilir
08:39
Elon Musk’ın siyasi tutumu Tesla’ya 1 milyondan fazla araç satışına mal oldu
08:38
Adalet Bakanı Tunç: İlelebet payidar kalacak Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun
Gebze’de 7 katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Gebze’de 7 katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
Cumhuriyet'in ilanı gazete manşetlerinde
Cumhuriyet'in ilanı gazete manşetlerinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ