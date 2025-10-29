Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 29.10.2025 07:23

Adada unutulan yaşlı kadın ölü bulundu

Avustralya’da, Büyük Set Resifi’ndeki Lizard Adası’nda yürüyüşe çıkan 80 yaşındaki bir kadın, kruvaziyer gemisi tarafından adada unutuldu. Kadının cansız bedeni ertesi gün bulundu.

Adada unutulan yaşlı kadın ölü bulundu

Olay, Coral Adventurer adlı yolcu gemisinin Cumartesi günü Lizard Adası’nda gerçekleştirdiği yürüyüş sırasında meydana geldi. Kadının, diğer yolcularla birlikte adanın en yüksek noktası olan Cook’s Look zirvesine tırmandığı, ancak bir süre sonra dinlenmek için gruptan ayrıldığı bildirildi.

Gemi, gün batımı civarında adadan ayrıldı ancak birkaç saat sonra kadının eksik olduğu fark edilince geri döndü. Başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda kadının cansız bedeni Pazar sabahı bulundu.

Avustralya Deniz Güvenliği Otoritesi (AMSA), olayla ilgili inceleme başlattığını ve gemi bu hafta içinde Darwin Limanı’na ulaştığında mürettebatla görüşüleceğini açıkladı. Kurum, olayın Cumartesi günü yerel saatle 21.00’de (TSİ 05.00) gemi kaptanının ihbarı üzerine kendilerine bildirildiğini duyurdu.

Coral Expeditions şirketinin CEO’su Mark Fifield, trajik ölüm nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirtti.

Kadının, Avustralya kıyıları boyunca düzenlenen 60 günlük bir gemi turunun ilk durağında olduğu, bu turun bilet fiyatlarının on binlerce doları bulduğu belirtildi.

Coral Adventurer gemisinin şirket sitesine göre 120 yolcu ve 46 mürettebat kapasitesi bulunuyor. Gemi, Avustralya kıyılarındaki uzak bölgelere ulaşmak üzere özel olarak tasarlandı ve yolcuları günlük gezilere götürmek için küçük teknelerle donatıldı.

Queensland Polisi, olayın “ani ve şüpheli olmayan bir ölüm” olarak değerlendirildiğini, adli tıp raporu hazırlanacağını açıkladı.

ETİKETLER
Avustralya
Sıradaki Haber
Dünyadan izole toplulukların sonunu fenomenler getirecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:00
Dünyadan izole toplulukların sonunu fenomenler getirecek
06:45
Çernobil’de “mavi köpekler” görüldü: Bilim insanları alarma geçti
06:18
TDK Cumhuriyet Bayramı’nı sözcüklerle kutluyor
05:17
Brezilya'da uyuşturucu çetesine operasyon: Çatışmada 64 kişi öldü
04:57
İstanbul'da polisten kaçan aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
04:25
Uşak'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Siyah beyaz fotoğraflarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Siyah beyaz fotoğraflarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
FOTO FOKUS
Cumhuriyet'in ilanı gazete manşetlerinde
Cumhuriyet'in ilanı gazete manşetlerinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ