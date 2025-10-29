Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
Dünya
Times of London 29.10.2025 06:53

Dünyadan izole toplulukların sonunu fenomenler getirecek

İngiltere'de yapılan bir araştırma, dünyadan izole yaşayan toplulukların, fenomenler nedeniyle ölümcül tehdit altında olduğunu ortaya çıkardı. Sosyal medya fenomenleri, bu toplulukların yok olmasına neden olabilir.

Dünyadan izole toplulukların sonunu fenomenler getirecek
[Temsili Fotoğraf: Reuters Arşiv]

İngiltere merkezli Survival International isimli insan hakları kuruluşu yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı. 'Dış Dünyayla Teması Olmayan Yerli Halklar: Hayatta Kalmanın Eşiğinde' isimli raporda, sosyal medyaya içerik üreten fenomenlerin 10 yıl içinde dünya üzerinde izole yaşayan, dış dünyayla bağlantısı olmayan kabilelerin yarısının yok olabileceği belirtildi.

Dünya genelinde dış dünya ile bağlantısı olmayan 196 yerli topluluk bulunduğu belirtilen raporda, bu insanların yüzde 95'inin Amazon ormanlarında, geri kalanının ise Asya ve Pasifik adalarında yaşadığı bilgisi yer aldı.

Uzmanlara göre, sosyal medyaya içerik üreten, beğeni uğruna, izole kabileleri ziyaret etmek isteyen fenomenlerin sadece biri bile ölümlere neden olabilir. Kabile dışından bir kişinin izole toplumdan biriyle temasa geçmesi bağışıklık sistemlerini çökertebilir. Dış dünyadaki mikroplara karşı savunmasız olan topluluklar bu şekilde yok olabilir.

Sentinelese halkı 2005 yılında bir ada sahilinde nöbet tutuyor[Sentinelese halkı 2005 yılında bir ada sahilinde nöbet tutuyor]

Hint Okyanusu'ndaki ada, dünyanın "en izole kabilesi" olan avcı toplayıcı Sentinelese halkının yaşadığı adaya 3 deniz milinden fazla yaklaşmak yasak.

Fakat Britanyalı içerik üreticisi Miles Routledge, adaya gizlice gitme planlarını alenen paylaştı. Yetkili makamlarının "adayı yeterince izleyemediğini" ve bu yüzden "kolayca içeri girebileceğini" iddia etti. Hatta fark edilmemesi için pasaportundaki ismi de değiştirebileceğini söyledi.

Bir başka tehlikeli girişim ise 24 yaşındaki Amerikalı influencer Mykhailo Viktorovych Polyakov'dan geldi. Polyakov, bir botla dokuz saatlik yolculuk yaparak aynı adaya ulaştı. Genç adam, yerli halkın dikkatini çekmek için düdük çalıp kola ve hindistan cevizi bıraktı. Sonuç olarak Polyakov Hint polisi tarafından gözaltına alındı.

Amerikalı misyoner John Allen Chau 2018'de, Hristiyanlığı yaymak için adaya gizlice girmeye çalışırken Sentinelese halkı tarafından öldürülmüştü.

Survival International hükümetlerin ve şirketlerin müdahale etmemesi halinde önümüzdeki on yılda bu toplulukların yarısının yok olabileceğini vurguladı.

