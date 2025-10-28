Hafif Sağanak Yağışlı 11.7ºC Ankara
Dünya
AA 28.10.2025 23:11

Belçikalıların neredeyse beşte biri ruh sağlığı sorunlarından muzdarip

Belçika nüfusunun neredeyse beşte birinin ruh sağlığı sorunlarının birinden muzdarip olduğu ve bu sorunların özellikle gençleri etkilediği tespit edildi.

Belçikalıların neredeyse beşte biri ruh sağlığı sorunlarından muzdarip

Belga ajansının, Belçika sağlık enstitüsü Sciensano tarafından yayımlanan 2023-2024 dönemi sağlık anketine dayandırdığı haberine göre, Belçikalıların beşte biri geleceğe karamsar bakıyor.

Ankete katılanların yaklaşık beşte birinde stres, gerginlik, moral bozukluğu gibi semptomlara rastlanırken; bu kişilerin şiddetli ruhsal problem yaşadığı ortaya çıktı.

Ayrıca nüfusun yarısının uyku bozukluğu sorunundan etkilendiği de tespit edildi.

Ruh sağlığı sorunları özellikle 15-24 yaş arası gençleri etkilerken; bu grubun yaklaşık dörtte birinin anksiyete problemleri veya depresyondan muzdarip olduğu dikkati çekti.

Kadınlar ve eğitim düzeyi düşük kişilerin genellikle yalnızlık ve psikolojik zorluklar yaşama olasılığı daha yüksek olurken; bu durumun nedenleri arasında "ekonomik kriz, COVID-19 salgını ve uluslararası politik iklimin belirsizliği" gösterildi.

Sciensano, özellikle kadınlar, gençler ve sosyal açıdan dezavantajlı durumdaki kişiler gibi savunmasız gruplar için "psikolojik desteğe erişimin iyileştirilmesi gibi önlemlerin alınması" çağrısında bulundu.

