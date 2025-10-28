Çok Bulutlu 13.1ºC Ankara
Dünya
AA 28.10.2025 22:14

Hamas'tan "ateşkese bağlıyız" açıklaması

Hamas, İsrail'in Gazze'ye saldırı düzenlemek için bahane ettiği Refah kentinde İsrail askerlerine ateş açılması olayıyla bağlantılarının olmadığını açıkladı.

Hamas'tan "ateşkese bağlıyız" açıklaması
[Fotograf: AA]

Hamas'tan yapılan açıklamada, hareketin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına bağlı olduğu belirtildi.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail askerlerine ateş açılmasıyla ilgili olaya ilişkin açıklamada, "Hamas, Refah'taki silahlı saldırıyla hiçbir bağlantısının olmadığını doğrulamakta ve ateşkes anlaşmasına bağlılığını yinelemektedir." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği cani saldırıların ABD Başkanı Donald Trump'ın gözetiminde Mısır'da imzalanan ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olduğu aktarıldı.

Gazze'de İsrail'in ölüm ve yaralanmalara yol açan saldırılarının Refah Sınır Kapısı'nı kapalı tutmaya devam etmesi gibi bir dizi ihlalin devamı olduğuna dikkati çekildi.

Katil İsrail Gazze'ye saldırıyor
Katil İsrail Gazze'ye saldırıyor

İsrail'in bu şekilde ateşkes anlaşması şartlarını ihlal etme ve anlaşmayı başarısızlığa uğratma girişimlerinde ısrar ettiği kaydedildi.

Ateşkes anlaşmasına arabulucu ve garantör ülkelere seslenilen açıklamada, İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan vahşi saldırıları ile ateşkes anlaşmasını ciddi bir şekilde ihlal etmeyi durdurması ve anlaşmanın tüm şartlarına uyması için harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, yapılan güvenlik istişareleri sonucunda Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla orduya Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdiği duyurulmuştu.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah, Gazze ve Deyr el-Belah kentlerini hedef almış, saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Gündüz saatlerinde, Refah'ta İsrail askerlerine ateş açıldığı iddia edilmişti.

ETİKETLER
Hamas Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
