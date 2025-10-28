Çok Bulutlu 13.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.10.2025 21:13

Melissa Kasırgası, Jamaika'nın güneybatısını vurdu

Karayipler bölgesinde hızını artıran Melissa Kasırgası'nın, Jamaika'nın güneybatısında yer alan New Hope bölgesine ulaştığı duyuruldu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, Atlantik Okyanusu'nda seyreden Melissa Kasırgası'nın hızının saatte 295 kilometreye ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, kasırganın Jamaika'nın güneybatısındaki New Hope bölgesini vurduğu belirtildi.

Kasırganın son derece tehlikeli ve ölümcül olduğu vurgulanan açıklamada, kasırga etkisini yitirene kadar halka sığınaklarından çıkmamaları çağrısı yapıldı.

Jamaika Afet Risk Yönetimi Konseyi Başkan Yardımcısı Desmond McKenzie de halkı sığınaklara girmeye ve evlerinden çıkmamaya çağırdı.

Jamaika Başbakanı Andrew Holness, "Ülkede 5. kategori düzeyindeki bir kasırgaya dayanabilecek hiçbir altyapı yok. Asıl mesele, toparlanma sürecinin ne kadar hızlı olacağı." ifadesini kullandı.

Jamaika Meteoroloji Kurumu yetkilileri ise 1850'li yıllardan bu yana ülkede görülen en güçlü kasırga olarak nitelendirilen Melissa'ya karşı tüm hazırlıkların yapıldığını ancak yıkıcı etkilerin kaçınılmaz olacağını söyledi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden dün yapılan açıklamada, Melissa Kasırgası'nın şiddetinin, en tehlikeli seviye olan "5. Kategori" sınıfına yükseldiği bildirilmişti.

ETİKETLER
Kasırga
Sıradaki Haber
Katil İsrail Gazze'ye saldırıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:26
ALTAY ile Türk savunma sanayii yeni kabiliyetler kazandı
22:19
Hamas'tan "ateşkese bağlıyız" açıklaması
22:03
Dışişleri Sudan'daki sivillere karşı saldırıyı şiddetle kınadı
22:00
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail soykırım siyaseti gütmektedir
21:41
Kenya'da bir uçağın düşmesi sonucu 11 kişi öldü
21:36
AFAD Başkanı Pehlivan: İlk etapta 100 konteyneri Sındırgı ilçemize ulaştırdık
İstanbul Boğazı'ndaki köprülerde Cumhuriyet coşkusu
İstanbul Boğazı'ndaki köprülerde Cumhuriyet coşkusu
FOTO FOKUS
Katil İsrail Gazze'ye saldırıyor
Katil İsrail Gazze'ye saldırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ