Puslu 9.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.10.2025 08:03

Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlal etti: 63 kişi katledildi

İsrail’in ateşkesi ihlal ederek dün akşam saatlerinden itibaren Gazze’ye başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 24’ü çocuk olmak üzere 63’e yükseldi.

Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlal etti: 63 kişi katledildi

Sağlık yetkilileri ve görgü tanıkları, İsrail'in, hava saldırılarında, "sarı hat" olarak adlandırılan bölgede bulunan evleri, bir sivil aracı, barınağı ve hastaneyi hedef aldığını belirtti.

Kaynaklar, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek dün akşam saatlerinden itibaren Gazze'ye başlattığı saldırılarda 24'ü çocuk 63 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor

Sağlık yetkilileri ve yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü kaydetti.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 18 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin İsrail işgali altında bulunan Refah bölgesinde dün “Hamas tarafından düzenlendiğini” iddia ettiği saldırıda Yonah Efraim Feldbaum isimli bir askerinin öldüğünü açıkladı.

Hamas ise saldırıyla ilgisi olmadığını belirterek İsrail’in iddiasını yalanladı.

ETİKETLER
Son Dakika İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Kasırga Melissa Jamaika’yı vurdu: Ağaçlar kökünden söküldü, timsah uyarısı yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:34
Rus kozmonotlar uzayda yetiştirilen 'ilk kristalleri' topladı
09:26
Altay tankları ve Eurofighter anlaşması Yunan basınında
08:56
Microsoft ve OpenAI arasında 500 milyar dolarlık yeni anlaşma
08:44
ABD'de 'hastalıklı maymun' paniği: Kamyon devrildi, hayvanlar kaçtı
08:41
Gece ışığı kalp hastalığı riskini artırabilir
08:39
Elon Musk’ın siyasi tutumu Tesla’ya 1 milyondan fazla araç satışına mal oldu
Gebze’de 7 katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Gebze’de 7 katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
Cumhuriyet'in ilanı gazete manşetlerinde
Cumhuriyet'in ilanı gazete manşetlerinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ