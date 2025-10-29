Kasırga Melissa Jamaika’yı vurdu: Ağaçlar kökünden söküldü, timsah uyarısı yapıldı

Kasırga, salı gecesi kısa süreliğine zayıflasa da yeniden güç kazanarak saatte 209 kilometre hızla esen rüzgârlarla kategori 4 seviyesine yükseldi. Jamaika kıyılarına ulaşmadan önce rüzgâr hızı saatte 300 kilometreye kadar çıktı. Melissa’nın rotası şimdi Küba ve Bahamalar yönünde ilerliyor.

Jamaika Meteoroloji Servisi, hava koşullarının “gün boyunca ciddi şekilde kötüleşeceği” uyarısında bulundu. ABD Ulusal Kasırga Merkezi ise “yıkıcı rüzgârlar, ani sel baskınları ve fırtına dalgaları” beklendiğini açıkladı.

Elektrikler kesildi, evler yıkıldı

Kasırga nedeniyle ülke genelinde yaklaşık üçte bir oranında elektrik kesintisi yaşanırken, birçok bölgede ağaçlar devrildi, evlerin çatıları uçtu. Jamaika eski senatörü Imani Duncan-Price, “İnsanlar can kurtarmak için fırtınanın ortasında birbirine yardım etmeye çalışıyor” dedi.

Dünya Meteoroloji Örgütü’nden Anne-Claire Fontan, “Bu, Jamaika için yüzyılın fırtınası olacak. Dört metreye kadar ulaşabilecek fırtına dalgaları bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

Jamaika Başbakanı Andrew Holness, ülkenin “yıkıcı etkilerle” karşı karşıya olduğunu belirterek, “Hastanelerde, konutlarda ve ticari alanlarda ciddi hasar var. Henüz resmi ölüm raporu ulaşmadı ama bu kadar güçlü bir fırtınada can kaybı olacağını öngörüyoruz.” dedi.

Timsah uyarısı

Jamaika Sağlık Otoriteleri, yoğun yağış ve su baskınlarının timsahları doğal yaşam alanlarından çıkarabileceği uyarısında bulundu.

“Nehirler, dereler ve bataklıkların taşmasıyla timsahlar yerleşim bölgelerine girebilir. Halk sel sularından uzak durmalı ve dikkatli olmalı.” açıklaması yapıldı.

Adanın bazı bölgelerinde 76 santimetreye kadar yağış bekleniyor. Nüfusun yaklaşık yüzde 70’inin deniz kıyısına beş kilometre mesafede yaşadığı Jamaika’da sel riski büyük.

Kasırganın yavaş ilerlemesi nedeniyle etkilerinin uzun süreceği, özellikle dağlık bölgelerde heyelan ve su taşkınlarının yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Kasırganın rotasındaki Küba’da da alarma geçildi. Yetkililer, rüzgâr ve su baskınlarından etkilenecek bölgelerden 500 binden fazla kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, “Melissa büyük bir güçle geliyor ve arkasında büyük bir yıkım bırakmasından endişe ediyoruz.” dedi.