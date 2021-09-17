Kremlin’in baskısının ardından muhalif lider Navalny’in yandaşlarının oluşturduğu uygulama artık Apple ve Google’da yer almıyor.

Ruslar 3 gün sürecek olan parlamento seçimleri için sandığa gidiyor ve iktidardaki Birleşik Rusya partisinin bir kez daha seçimlerden birinci olarak çıkacağı öngörülüyor.

Bu hafta sonu yapılacak seçim, Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in 2024 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde iktidardaki hakimiyetini sağlamlaştırma çabalarının önemli bir parçası olarak görülüyor.

Devlet başkanı Vladimir Putin'in en ciddi rakibi olan Navalny ve siyasi müttefikleri bu mobil uygulamayı taktiksel bir oylama kampanyası düzenlemek için kullanmayı planlıyordu.

Rusya’nın Apple ve Google’a baskısı sonuç getirdi

Apple ve Google uygulamayı kaldırmaya yönelik, Rus hükümetinin yoğun baskısı altındaydı.

Rus yetkililer bunu yapmamanın seçime müdahale olarak yorumlanacağını ve ağır para cezasına yol açacağını belirtiyordu.

Geçen hafta, Rusya Dışişleri Bakanlığı durumla ilgili olarak ABD büyükelçisi John Sullivan'ı çağırdı.

Perşembe günü, Apple ve Google temsilcileri Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde bir toplantıya davet edildi.

Konsey toplantının ardından yaptığı açıklamada, Apple'ın Rus makamlarıyla işbirliği yapmayı kabul ettiğini söylemişti.

Apple ve Google, yorum talebine yanıt vermedi.

Kremlin memnun

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov şirketlerin uygulamayı kaldırma kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Peskov, uygulamanın Rusya'da "yasa dışı" olduğunu söyledi.