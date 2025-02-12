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Dünya
AA 12.02.2025 10:19

AP, "Amerika Körfezi" ifadesini kullanmayan bir muhabirinin Oval Ofis'e girişinin engellendiğini bildirdi

Associated Press (AP) haber ajansı, Beyaz Saray'ın, "Meksika Körfezi" yerine "Amerika Körfezi" ifadesini kullanmadığı gerekçesiyle bir muhabirlerinin, Oval Ofis'teki bir etkinliğe katılmasını engellediğini bildirdi.

AP, "Amerika Körfezi" ifadesini kullanmayan bir muhabirinin Oval Ofis'e girişinin engellendiğini bildirdi

AP'den yapılan yazılı açıklamada, "Beyaz Saray tarafından, AP'nin editöryal standartlarını Başkan Donald Trump'ın Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştiren kararnamesiyle uyumlu hale getirmemesi durumunda, AP'nin Oval Ofis'teki bir etkinliğe erişiminin engelleneceği bilgisi verildi." ifadeleri yer aldı.

AP muhabirinin kararname imzalama törenine katılmaktan alıkonulduğu kaydedilen açıklamada, Trump yönetiminin bu tutumunun gazetecilik açısından endişe verici olduğu belirtildi.

Açıklamada, bunun Anayasa'nın ilk maddesini ihlal ettiğine dikkat çekildi.

AP, Amerika Körfezi ifadesini kullanmayacağını duyurmuştu

Amerikan haber ajansı AP, "Meksika Körfezi" ismini "Amerikan Körfezi" olarak değiştiren Donald Trump'ın talimatına uymayacağını açıklamıştı.

Açıklamada, Trump'ın kararnamesinin ABD için geçerli olduğu ancak Meksika veya diğer uluslararası kuruluşlar için geçerli olmadığı belirtilmişti.

"Amerika Körfezi" tartışmaları

Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzaladığı kararnameyle Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi emrini vermişti.

Söz konusu kararnamede, "Başkan Trump, hükümete sağduyu getiriyor ve Amerikan medeniyetinin temellerini yeniliyor." ifadesi yer almıştı.

Google'dan yapılan açıklamada, "Resmi devlet kaynaklarında güncellenen isim değişikliklerini uygulama konusunda uzun süredir devam eden bir uygulamamız var." ifadesi kullanılmış, Trump'ın talimatına uyularak Meksika Körfezi'nin isminin "Amerika Körfezi", Alaska'daki Denali Dağı'nın isminin ise "McKinley" olarak değiştirileceği duyurulmuştu.

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