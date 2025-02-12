Sisli -0.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.02.2025 09:56

Brent petrolün varili 76,50 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,50 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 76,50 dolardan işlem görüyor

Dün 77,02 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 76,72 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 azalarak 76,50 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,78 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD'nin ham petrol stoklarının beklentinin üstünde arttığını gösteren veriler etkili olurken, rafineri marjlarının güçlenmesi bu düşüşü sınırladı.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 9 milyon varil arttığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 800 bin varil artacağı yönündeydi. Stoklarda beklenenden fazla artış görülmesi, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin zayıfladığına işaret ederek petrol fiyatlarını aşağı çekti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Uzmanlar, rafineri marjlarının ise sağlıklı bir seviyeye ulaştığı ve önceki ayın negatif eğilimlerini tersine çevirdiği değerlendirmesinde bulunuyor. Söz konusu gelişme, petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtlıyor.

ABD'nin yürürlüğe koyduğu ve planladığı yeni gümrük tarifelerinin küresel ekonomik büyümeyi ve enerji talebini olumsuz etkileyebileceği endişeleri de fiyatların düşüşünde etkili oldu. Yatırımcılar, ülkede enkonomik hareketliliğe dair daha fazla bilgi edinmek için ABD'de bugün açıklanacak tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini bekliyor.

Öte yandan, ülkedeki gelişmelerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararlarını nasıl etkileyeceği sorusu gündemdeki yerini korurken, Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimi konusunda aceleci olmayacaklarını ancak enflasyonun düşmesi veya iş gücü piyasasının zayıflaması halinde bu yönde adım atmaya hazır olduklarını belirtti.

Bankanın faiz indirimine beklenenden daha geç gideceğine dair haber akışı, ABD'de talebin azalacağı öngörülerini güçlendirerek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararları ve Powell'ın faiz indirimlerinde temkinli olmayı sürdüreceklerine yönelik açıklamalarıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ve Powell'ın yapacağı sunuma çevrildi.

Brent petrolde teknik olarak 79,97 doların direnç, 73,47 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

ETİKETLER
Petrol Brent Petrol Dolar Benzin Akaryakıt Altın
Sıradaki Haber
Dünyada bir ilk: Kuantum bilgisayarları arasında ışınlanma başarıyla gerçekleşti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:28
Portakal bahçesine dadanan hırsız suçüstü yakalandı
10:45
Aci ailesi Tok ve Cihantimur'un iadesini değerlendirdi: Havaalanında karşılayacağım
10:20
AP, "Amerika Körfezi" ifadesini kullanmayan bir muhabirinin Oval Ofis'e girişinin engellendiğini bildirdi
10:19
Endonezya Devlet Başkanı Subianto: Türkiye ile ortaklığı güçlendirme konusunda kararlıyız
10:02
Borsa güne yükselişle başladı
09:43
Yangına müdahale eden ekiplerin üzerine elektrik teli düştü
Bayburt'ta soğuk hava etkisini sürdürdü
Bayburt'ta soğuk hava etkisini sürdürdü
FOTO FOKUS
İtalyan medyası BAYKAR'dan övgüyle bahsetti
İtalyan medyası BAYKAR'dan övgüyle bahsetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ