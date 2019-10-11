Fiesta Nacional de España, her yıl 12 Ekim'de kutlanıyor. İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba'nın ev sahipliğinde, Türkiye'de de İspanya Milli Günü "Fiesta Nacional" resepsiyonu verildi. Resepsiyona başkentteki yabancı misyon şefleri, akademisyenler, iş dünyası temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.

İstiklal Marşı ve İspanya milli marşının okunmasıyla başlayan resepsiyonda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, İspanya Milli Günü'nü kutladı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"NATO müttefikleri birbirlerine zor zamanda destek çıkar"

İki ülkenin NATO'da, Akdeniz bölgesinde ve Avrupa'da yakın müttefik olduğuna dikkat çeken Kaymakcı, ekonomik ilişkilerden bahsetti.

Kaymakcı, İspanya'nın Avrupa'da Türkiye'nin en büyük ticari partnerlerinden biri olduğunu hatırlatarak, "Türkiye ve İspanya NATO müttefikidir ki NATO müttefikleri birbirlerine zor zamanda destek çıkar. İspanya da bunun bir örneği, Adana'daki Patriot bataryaları ile Türk hava savunmasını destekliyorlar. Bunun adı dostluk ve dayanışma" dedi.

Müttefik ve dost İspanya’nın Millî Gün törenine katılarak, kutladık. Barış Pınarı Harekatını anlattık ve İspanya'nın hava savunma sistemimize verdiği desteği vurguladık. İspanya'nın AB üyelik sürecimize desteği ve Medeniyetler İttifakındaki ortaklığı takdirle karşılanmaktadır. pic.twitter.com/K4Bb1glpGy — Faruk Kaymakcı (@frkkymkc) October 10, 2019

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatına ve hedeflerini anlatan Kaymakcı, şöyle konuştu:

"Suriye'de bir NATO krizi ile baş ederken ve sınırın diğer tarafından kasabalarımıza, halkımıza ve Suriyelilere karşı terörist saldırılar düzenlenirken maalesef NATO'daki bazı müttefiklerimiz desteklerini çekmeye karar verdiler. Kuzey Suriye'de bir başka operasyona girdik. Amacımız Türkiye sınırını ki bu aynı zamanda NATO ve Avrupa sınırı, terörizmden, PYD/YPG'den ve DEAŞ'tan temizlemek. Biz şu an Fırat'ın batı kısmındayız ve şimdi de Fırat'ın doğusuna gitmek durumundayız. Gayemiz oluşturulacak güvenli bölgeye Suriyeliler dönebilsin, bu bizim operasyon maksadımızdır. Kürtlerle bir problemimiz yok, Türkiye'de şu an 300 bin Suriyeli Kürt misafir ediliyor ve Suriye'nin kuzeyindeki memleketlerine dönmek arzusundalar."

[Fotoğraf: AA]

Endülüs'te yetişen İslam bilgini İbn Haldun'un "Coğrafya kaderdir" sözüne atıfta bulunan Kaymakcı, Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecine de değindi.

"Türkiye'nin coğrafyası Avrupa'dır. Biz kaderimizi pozitif rotaya ve AB üyeliğine doğru dönüştürmeye çabalıyoruz. AB üyeliği Türkiye için stratejiktir. Türkiye AB sürecine bağlıdır ve bu yolda İspanya'nın desteğini memnuniyetle karşılıyoruz."

"İspanya ve Türkiye ilişkileri bir başarı öyküsü"

Büyükelçi Gonzalez-Barba ise, siyasi olarak İspanya ve Türkiye ilişkilerindeki iş birliği ve uyumun üst düzeyde seyrettiğini söyledi.

Yakın ilişkilerin AB tarafından yapılan teşviklere dayandığını belirten Gonzalez-Barba, "Ekonomi, ticaret ve yatırımlar alanında İspanya ve Türkiye ilişkileri bir başarı öyküsü" dedi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Gonzalez-Barba, 2018'de ikili ticaret hacminin 13 milyon euroya ulaştığını da vurguladı.

Konuşmaların ardından davetliler, İspanyol ve Akdeniz mutfağının lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

Kaynak: TRT Haber, AA