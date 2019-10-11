Ülkenin başkenti Bogota’da 3 hafta bazı akademisyenlerin yolsuzluk yaptıklarının ortaya çıkmasıyla protesto gösterileri düzenleyen öğrenciler, “polisin eylemlerdeki tavrı” ve hükümetin geçen yıl varılan eğitim bütçesi anlaşmasına uymadığı iddiası nedeniyle yeniden birçok kentte sokağa çıktı.

[Fotoğraf: Reuters]

Genelde sorunsuz başlayan protesto yürüyüşleri miting alanlarında polisle göstericiler arasında yaşanan arbede ve çatışmalarla sona erdi.

[Fotoğraf: Reuters]

Başkent Bogota’da düzenlenen yürüyüş ve mitinge Javeriana, ulusal üniversite Universidad Nacional, şehir üniversitesi Distrital ve Pedagoji Üniversitesi öğrencilerinin başı çektiği yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Öğrenciler kentin farklı bölgelerinden, miting için Bogota’nın tarihi merkezindeki Bolivar Meydanı'na kadar yürüdü.

[Fotoğraf: Reuters]

Gruptaki maskeli kişilerin taşlarla saldırması üzerine polis biber gazlı müdahalede bulundu.

[Fotoğraf: Reuters]

Protestocu öğrencilerin büyük çoğunluğu müdahalenin ardından dağılırken maskeli kişiler ve güvenlik güçlerindeki arbede bir müddet devam etti.

[Fotoğraf: Reuters]

Etraftaki binaların hasar aldığı ve polislerin taşlı saldırı karşısında zor anlar yaşadığı olaylar neticesinde gözaltına alınan olmadı.

[Fotoğraf: Reuters]

Başkent Bogota’nın yanı sıra Bucaramanga, Cali, Barranquilla ve Medellin gibi önemli kentlerdeki öğrenci protestoları da arbede ve polis müdahalesi ile sona erdi.

[Fotoğraf: Reuters]

Kaynak: AA