Dünya
Meksika'da eğlence mekanına saldırı: 5 ölü11 Ekim 2019 Cuma 08:55 - Son Güncelleme 11 Ekim 2019 Cuma 09:02
Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bir eğlence mekanına silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
El Universal gazetesinde yer alan habere göre, Salamanca şehrindeki bir eğlence mekanına, gece yarısından sonra aniden giren saldırganlar içerideki müşterilere ve çalışanlara ateş açmaya başladı.
Salamanca yetkilileri, silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırının neden gerçekleştirildiğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
Guanajuato'da bu yılın ilk 8 ayında 2 bin 275 cinayet işlendiği ifade ediliyor.
Meksika'da, 2019'un ilk yarısında 17 bin 608 kişinin cinayete kurban gittiği kaydedilmişti.
Kaynak: AA
Etiketler: silahlı saldırı meksika Guanajuato