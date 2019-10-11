El Universal gazetesinde yer alan habere göre, Salamanca şehrindeki bir eğlence mekanına, gece yarısından sonra aniden giren saldırganlar içerideki müşterilere ve çalışanlara ateş açmaya başladı.

Salamanca yetkilileri, silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırının neden gerçekleştirildiğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Guanajuato'da bu yılın ilk 8 ayında 2 bin 275 cinayet işlendiği ifade ediliyor.

Meksika'da, 2019'un ilk yarısında 17 bin 608 kişinin cinayete kurban gittiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA