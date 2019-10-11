Amerikalı Senatör Lindsey Graham, açıklamalarıyla şaşırtmaya devam ediyor.

Graham 2 Rus tarafından telefonda işletildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile konuştuğunu sanan ABD'li senator, YPG/PKK terör örgütünün Türkiye için büyük tehdit olduğunu söyledi. Obama döneminde YPG'li alakalı büyük hata yapıldığına dikkat çekti.

Oysa aynı Graham, Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden bebek katili YPG teroristlerine karşı başlatılan Barış Pınarı harekatı için bir gün önce olumsuz açıklamalarda bulunarak Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit etti. Graham'ın birbirine taban tabana zıt açıklamaları ve işletilmesi alay konusu oldu.

Graham'ın siyasi manevraları baş döndürdü

Amerikalı Senatör daha önce de kongrede eski ABD Savunma Bakanı Ashton Carter'a sorduğu YPG sorusuyla dikkat çekmişti. Carter'ı neredeyse sanık sandalyesine oturtarak Türkiye'nin YPG/PKK terörü konusundaki hassasiyetini savunmuştu:

Graham: YPG, PYD’nin silahlı kanadı değil mi ? Bilgiler bu grupların PKK ile aynı çizgide ya da en azından PKK ile önemli bağları olduğuna işaret ediyor. PKK, Türk hükümeti nezdinde terörist bir örgüt değil mi?

Carter: PKK sadece Türk hükümetinin nezdinde değil aynı zamanda ABD hükümetinin nezdinde de terör örgütüdür.

Carter ise şimdi teröristleri "müttefiklerimiz" diye tanımlıyor.

"Türkiye'nin tekrar F-35 programına döndüğünü görmek istiyoruz"

Graham ses kaydında ayrıca, Türkiye'nin tekrar F-35 programına döndüğünü görmek istediğini yineledi.

"Türkiye S-400'leri kurarsa, başka ortaklarımız da almak isteyecek. Bu da ittifakımıza büyük baskı yapacaktır. Türkiye'yi F-35 programında görmek istiyorum ve bu S-400 konusunda da bir yol bulacağımızı umuyorum."

Amerikalı Senatörün İki Rus tarafından işletildiği anlara ait ses kayıtları sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve alay konusu oldu.

Kaynak: TRT Haber