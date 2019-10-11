Suudi Arabistan açıklarında İran tankerine roketli saldırı11 Ekim 2019 Cuma 08:45 - Son Güncelleme 11 Ekim 2019 Cuma 10:15
Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldi. İran Ulusal Petrol Şirketi tankerin iki füze ile hedef alınmış olabileceğini açıkladı.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan haberde, Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldiği bildirildi.
Patlamanın ardından tankerden denize sızıntı olduğu ifade edildi.
Öte yandan, İran Ulusal Petrol Şirketi'nden yapılan açıklamada, Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran'a ait bir petrol tankerinde meydana gelen patlamalara, iki roketle yapılan saldırının neden olabileceği belirtildi.
Kızıldeniz'den çıkmak üzere olan tankerin iki ana deposunun ağır hasar aldığı, kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.
Kaynak: AA