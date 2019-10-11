Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın Suriye politikalarını yönlendirmekten

sorumlu Senatör Lindsay Graham, “Barış Pınarı Operasyonu” ile Türkiye

aleyhtarı hazırladığı tasarıyla gündemde.

Graham’ın siyasi geçmişi YPG/PKK konusunda zig zaglarla örülü. Washington’un çelişkili politikalarının temsilcisi Cumhuriyetçi Senatörün YPG/PKK’ya bakış açısındaki çifte standart bu defa iki Rus trol tarafından ifşa edildi.

Kendini Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olarak tanıttı

ABD siyasetine dair özel haberleriyle dikkat çeken Politico internet sitesi

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın, kendisini Türkiye Milli Savunma

Bakanı Hulusi Akar olarak tanıtan bir Rus trol tarafından telefonda nasıl işletildiğini haberleştirdi.

Rusya’nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahalesine ilişkin tartışmalar sürerken Rus troller Alexey Stolyarov ve Vladimir Kuznetsov’un Graham’ı düşürdükleri tuzak Washington’da bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

Politico’nun, Graham’ın sözcüsü Kevin Bishop’a da doğrulattığı vaka ağustos ayı başında yaşandı.

Graham: YPG/PKK Türkiye için bir tehdit

Kendisini Milli Savunma Bakanı Akar olarak tanıtan Stolyarov ile Graham arasında oldukça sıcak bir görüşme gerçekleşti. Görüşmenin ana gündem maddesi Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör koridoruna karşı hazırlandığı operasyon ve Rusya’dan S-400 füze sistemleri alımıydı.

Graham konuşma sırasında "YPG/PKK’nın Türkiye için bir tehdit" olduğunu vurguladı. Cumhuriyetçi Senatör ayrıca Türkiye’nin terör örgütüne dair duyduğu endişeyi de anlayışla karşıladığını kaydetti.

Rus troller Stolyarov ve Kuznetsov, yaklaşık 2 ay önce gerçekleşen konuşmanın kaydını, Graham’ın yaptığı çelişkili açıklamaları ifşa etmek amacıyla kamuoyu ile

paylaşmaya karar verdiklerini kaydettiler.

Graham’ın ilk dönüşü değil

Demokrat Parti üyeleri ile Türkiye aleyhinde bir yaptırım tasarısı hazırlayan ve Trump’ın “Barış Pınarı Operasyonu” na karşı çıkan Graham, benzer bir tavrı 2015 yılında da sergilemişti.

ABD Kongresi’nde dönemin Savunma Bakanı Ashton Carter ile yaşadığı tartışma

sırasında Graham, Türkiye’nin YPG/PKK’yı terör örgütü olarak değerlendiren

politikalarını savunmuştu.

Carter’ın, YPG/PKK’nın ABD tarafından da terör örgütü olarak kabul edildiği şeklindeki sözlerine Graham “Türkiye'den yeni döndüm. (ABD'nin YPG/PKK'yı silahlandırması) Bu konu onlar için bir sorun. Bunun dünyanın en aptalca fikri olduğunu düşünüyorlar ve ben de onlarla aynı fikirdeyim. 'Peki Türkiye neden kızdı' diye merak ediyorsanız, sebebi Suriye'de Türk hükümetiyle çarpışan bir terör örgütünü silahlandırmamız. Türkiye daha fazlasını yapabilir ama dürüstçe söylemek gerekirse bence bu konsept tamamen tuhaf." sözleriyle yanıt vermişti.

Rus troller Stolyarov ve Kuznetsov, nisan ayında da kendilerini Ukrayna’nın yeni Devlet Başkanı Zelenskiy olarak tanıtarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptıkları telefon görüşmesi ile gündeme gelmişlerdi.

Kaynak: TRT Haber