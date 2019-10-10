ABD Başkanı Donald Trump'ın açık desteğine rağmen Türkiye'ye karşı skandal bir yaptırım paketi hazırlandı.

Paket, son dönemde Türkiye karşıtı söylemleri ile öne çıkan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen'ın imzasını taşıyor.

Daha önceki söylemlerinde PKK'nın terör örgütü olduğunu belirten Graham, tasarının taslağını sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre, Türkiye'ye uçak, araç, makine ve ilgili tüm parça satışının durdurulması istendi. Askeri istihbarat paylaşımının askıya alınması çağrısı yapıldı.

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerinin alımı nedeniyle yaptırım da tasarıda yer aldı.

Trump tepki gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump ise yaptırım paketinin mimarı Graham'a tepki gösterdi.

"Sanırım Lindsey, önümüzdeki iki yüz yıl boyunca da Suriye'de kalmak istiyor." dedi.

Tasarı yasalaşabilir mi?

Yaptırım paketinin Senato'da kabul edilse bile Trump'ın önüne gelmeden önce Temsilciler Meclisi'nden de geçmesi gerekiyor.

Tüm bunlara rağmen Trump'ın tasarıyı veto etme yetkisi var.

Bu yetki, Kongre'nin her iki kanadında da 3'te 2 çoğunluğun sağlanması durumunda aşılabiliyor.

Ancak tüm bunları geçtikten sonra tasarı doğrudan yasalaşabiliyor.

Kaynak: TRT Haber