ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme mesajını, "ABD'nin sonu olmayan saçma savaşlardan çekilme vakti geldi. ABD'nin, 30 günlüğüne Suriye'de olması gerekiyordu ve bu yıllar önceydi. Kaldık ve bir hedef olmaksızın savaşın içine gömüldük" sözleriyle duyurdu.

Trump'a içeriden ilk tepki, Güney Karolina'nın Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham'dan geldi.

Graham, Başkan Trump'ın Suriye'nin kuzeyi ile ilgili kararlarının detaylarını bilmediğini, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşme halinde olduğunu ancak basın raporları doğruysa yapılanın bir felaket olduğunu savundu.

I don’t know all the details regarding President Trump’s decision in northern Syria. In process of setting up phone call with Secretary Pompeo.



If press reports are accurate this is a disaster in the making. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 7, 2019

Graham'ın iddialarına göre Trump'ın kararı, terör örgütü DEAŞ'ın geri dönüşünü sağlayacak, Kürtleri Beşşar Esed ve İran'a boyun eğmeye zorlayacak, Türkiye’nin ABD Kongresiyle ilişkisini yok edecek ve Amerika’nın Kürtleri terk etmekten onur duyacağı bir leke olacak.

* Ensures ISIS comeback.

* Forces Kurds to align with Assad and Iran.

* Destroys Turkey’s relationship with U.S. Congress.

* Will be a stain on America’s honor for abandoning the Kurds. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 7, 2019

"Trump'ın kararı Senatoya gidebilir"

Kararın devam etmesi durumunda, bu kararın sorgulanması ve geri çekilmesi için Senatoya gidilebileceğini belirten Graham, "İki tarafın da güçlü desteğini alacağımızı umuyoruz" dedi.

Also, if this plan goes forward will introduce Senate resolution opposing and asking for reversal of this decision. Expect it will receive strong bipartisan support. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 7, 2019

ABD çekiliyor

ABD'ye ait askeri noktaları kullanan hareketli unsurlar, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ve Ras'ül Ayn'dan çekilmeye başladı.

ABD ordusu, Fırat nehrinin doğusunda bulunan Tel Abyad ve Ras'ül Ayn ile bu bölgelerin arasında yer alan askeri noktalarını, güneydeki M4 otoyoluna yakın hatlara kaydırıyor.

Zırhlı araçlar, askeri malzemeler, elektronik harp ve sinyal istihbarat malzemelerini de taşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da çekilmeyi, "(Trump'la) Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette" sözleriyle doğruladı.

Dün gece saatlerinde Erdoğan ve Trump telefonda görüşmüştü.

Beyaz Saray'dan sabah saatlerinde, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak" açıklaması yapılmıştı.

ABD'nin Suriye'deki varlığı

ABD'nin Suriye iç savaşına dahli, 2014'ün eylül ayında terör örgütü DEAŞ'a hava saldırılarıyla başladı. Yükselen DEAŞ tehdidi karşısında ABD, terör örgütü YPG/PKK'yı kara gücü olarak konumlandırdı. Aynı dönemde başlayan hava desteğiyle YPG/PKK, 2015'in ocak ayında Aynularab'dan (Kobani), 2015'in haziran ayında da Tel Abyad'dan terör örgütü DEAŞ'ı çıkararak buraları işgal etti.

Ankara'nın tüm uyarılarına rağmen ABD ordusu, YPG/PKK'nın büyümesine ve yayılmasına tüm imkanlarıyla yardımcı oldu. YPG/PKK, 2015'in sonunda Fırat Nehri'nin batı yakasına geçti.

ABD, bu süreçte Haseke'nin Rümeylan ilçesinde bir hava üssü inşa etti. 2016'nın nisan ayından itibaren kara yoluyla Irak'tan ve hava yoluyla Rümeylan'a askeri sevkiyatlar başladı. Binlerce ağır silah, zırhlı araç, tanksavar, silah ve mühimmat akışı sayesinde YPG/PKK, 2 yıl içinde ülkenin yaklaşık 3'te 1'ini işgal etti.

Aynı süre içinde ABD de YPG/PKK'nın işgal alanlarında üsler kurdu.

Haseke, Rakka, Deyrizor, Münbiç ve Tel Abyad bölgelerinde toplam 18 askeri nokta kuran ABD, buralarda 2 bin civarı askeri personel bulunduruyordu.

2017'nin ekim ayında DEAŞ'ı Rakka ve Deyrizor'un büyük kısmından çıkaran ABD, bu dönemden sonra üs kurma faaliyetine hız verdi.

ABD Başkanı Trump'ın, geçen yıl Suriye'deki askeri varlığını çekmek istediğini açıklamasına rağmen Washington, bu ülkedeki askeri varlığını sürdürdü.

