İran'ın güneybatısındaki Lurdigan ilçesinde ortaya atılan bir iddia ortalığı karıştırdı.

İlçedeki sağlık görevlilerinin tek kullanımlık enjektörü defalarca kullandığı, onlarca kişiye bu yoldan AİDS virüsü bulaştığı ileri sürüldü.

Virüsün çocuklara da bulaşması, tepkilerin büyümesine neden oldu.

Halk sokağa döküldü, protestolar başladı. Protestocular zaman zaman polisle de çatıştı. Polis, halkı dağıtmak için biber gazı ve plastik mermi kullandı.

Olaylar sırasında İran dini lideri Ali Hamaney’in temsilci ofisi ateşe verildi, sağlık merkezleri talan edildi.

HİV virüsünün kaç kişiye bulaştığı açıklanmadı.

Mehr Haber Ajansı, virüsün en az 50 kişide saptandığını duyurdu.

Kaynak: TRT Haber



