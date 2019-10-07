Hong Kong'da tansiyon düşmüyor. Yasağa rağmen gösterilerde eylemciler maske takmayı sürdürüyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Ancak yönetim kararlı. Maske yasağına uymayanlarla ilgili ilk davalar açıldı.

18 yaşındaki bir öğrenci ile 38 yaşındaki işsiz bir kadın yasayı çiğnemekle suçlanan ilk göstericiler oldu.

[Fotoğraf: Reuters]

İki zanlı yasadışı toplantıya katılmakla da suçlandı.

https://twitter.com/trthabercanli/status/1181173371234607104?s=20

Gösterilerde yaşanan bir olay ise gerilimi daha da yükseltti. Bir taksi eylemcilerin arasına daldı, iki kişiyi altına alarak bir süre sürükledi.

[Fotoğraf: Reuters]

Bir göstericinin iki bacağı birden kırıldı. Durumu ağır olan yaralı tedavi altına alındı.

[Fotoğraf: Reuters]

Eylemciler tarafından tartaklanan taksici de yaralılarla birlikte hastaneye kaldırıldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Kaynak: TRT Haber, Reuters