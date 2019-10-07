Hong Kong sokaklarında tansiyon düşmüyor07 Ekim 2019 Pazartesi 14:48 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 14:54
Hong Kong yeni haftaya da gergin başladı. Gösterilerde maske takma yasağını çiğneyenler hakkında ilk davalar açıldı. Davaların eylemlerin dozunu arttırmasından endişe ediliyor.
Hong Kong'da tansiyon düşmüyor. Yasağa rağmen gösterilerde eylemciler maske takmayı sürdürüyor.
Ancak yönetim kararlı. Maske yasağına uymayanlarla ilgili ilk davalar açıldı.
18 yaşındaki bir öğrenci ile 38 yaşındaki işsiz bir kadın yasayı çiğnemekle suçlanan ilk göstericiler oldu.
İki zanlı yasadışı toplantıya katılmakla da suçlandı.
https://twitter.com/trthabercanli/status/1181173371234607104?s=20
Gösterilerde yaşanan bir olay ise gerilimi daha da yükseltti. Bir taksi eylemcilerin arasına daldı, iki kişiyi altına alarak bir süre sürükledi.
Bir göstericinin iki bacağı birden kırıldı. Durumu ağır olan yaralı tedavi altına alındı.
Eylemciler tarafından tartaklanan taksici de yaralılarla birlikte hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: TRT Haber, Reuters