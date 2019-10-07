Uluslararası Uzay İstasyonu’nda güneş enerjisi şebekesinin bir parçası olan bataryalar değiştirilmeye başlandı.

Astronotlar Andrew Morgan ve Christina Koch eski bataryaları çıkarıp yerine her biri 80 kilogram ağırlığındaki yeni lityum bataryaları taktı,

7 saatlik çalışma sonucunda 3 eski batarya çıkarıldı. Yerine iki batarya takıldı ve görev başarıyla tamamlandı.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, müthiş bir çalışma ile büyük ilerleme kaydettiklerini açıkladı.

Astronotların batarya değişim çalışması kasım ve aralık aylarında da devam edecek.

Kaynak: Reuters

