Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, JFK Havalimanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve diğer yetkililer karşıladı.

Türk vatandaşları sevgi gösterisinde bulundu

Erdoğan, New York'ta konaklayacağı otele gidişinde, Türk vatandaşlarının sevgi gösterileriyle karşılandı.

Burada toplanan Türk vatandaşları, Erdoğan'ın otele gelişi sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yaparak sevgi gösterilerinde bulundu.

[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta konaklayacağı otele gidişinde, Türk vatandaşlarının sevgi gösterileriyle karşılandı. Fotoğraf: AA]

Erdoğan, otele girmeden önce aracından inerek, Türk vatandaşların bulunduğu yere yürüdü ve vatandaşlarla tokalaşarak, onları selamladı.

Erdoğan, ABD'li Senatör Graham ile buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatör Lindsey Graham ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Erdoğan, ABD Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya gelecek

Erdoğan, temaslarının ilk gününde Doğu-Batı Enstitüsü tarafından düzenlenecek yuvarlak masa toplantısına katılacak.

Daha sonra ABD Müslüman toplumunun temsilcileriyle yemekte bir araya gelecek.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumu ile buluşacak olan Erdoğan, TURKEN Vakfı'nın geleneksel yemeğine de katılacak.

Kaynak: TRT Haber, AA