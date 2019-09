İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Amerikan kamuoyu için oluşturduğu tehlikeye işaret etti.

Dear Americans, you are very wrong if you believe Fetullah Gülen’s cult is only Turkey’s problem.



It is very much yours since his sinister cult embezzles American tax payers moneys. #BewaretheyareEverywhere pic.twitter.com/mBFEIHKx2r